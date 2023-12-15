هل يغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ؟
اعتبر “مركز التجاري للأبحاث” (AGR) أن المستثمرين الماليين “شبه مجمعون” على استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وذلك على هامش اجتماعه السنوي الأخير المرتقب في 19 دجنبر الجاري.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير “Research report – Equity”، أنه وفقا لاستطلاع رأي تم إجراؤه في صفوف عينة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالي المغربي، توقع 96 في المئة الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مقابل توقع 3 في المئة انخفاضه بـ25 نقطة أساس.
وأشار محللو المركز إلى أن تحليل الأجوبة المحصلة حسب فئة المستثمرين يظهر أن المستثمرين الأجانب مجمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي خلال شهر دجنبر 2023، أي باحتمال نسبته 100 في المئة.
ومن جانبهم، قدر المستثمرون المؤسساتيون المحليون والأشخاص الذاتيون احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في شهر دجنبر بـ99 في المئة.
أما الفاعلون المرجعيون فيقدرون احتمال الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي بـ94 في المئة، مقابل احتمال 6 في المئة لتخفيضه بـ25 نقطة أساس.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
في الحقيق هد سيد الى ستمر في تنزيل املائات غربيه في تعويم درهم ورفع سعر فاىده وحدف مقاسه على بكطاز مخروقات وتحرير تجاره سيؤدي لفتنه وفوضى في المغرب سنه 2024 ستكون سوداء على حكومه بسبب تعوبم درهم وتضاعف ثمن كل مواد اساسيه غدائيه صناعيه والغريب رشو تعليم الصحه نقبين وصحفين وموظفي الماليه وممتلات وجمعيات زبونيه بدعم مالي وزيادت في اجره تبدا من 5500درهم الى6500درهم ومتباق من موظفين ومتقاعدين ومهنبن ومقولين ومستتمرين لهم الله في هد.بلاد عطات منافقات ومنافقين
Saraha khas yne9so fiha chwiya
يجب النقص في سعر الفائدة
واش انت بعقلك اخي الكريم راه عندك التضخم في ٪6