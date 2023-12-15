هل يغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ؟

هبة بريس _ القسم الإقتصادي

اعتبر “مركز التجاري للأبحاث” (AGR) أن المستثمرين الماليين “شبه مجمعون” على استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وذلك على هامش اجتماعه السنوي الأخير المرتقب في 19 دجنبر الجاري.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير “Research report – Equity”، أنه وفقا لاستطلاع رأي تم إجراؤه في صفوف عينة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالي المغربي، توقع 96 في المئة الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مقابل توقع 3 في المئة انخفاضه بـ25 نقطة أساس.

وأشار محللو المركز إلى أن تحليل الأجوبة المحصلة حسب فئة المستثمرين يظهر أن المستثمرين الأجانب مجمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي خلال شهر دجنبر 2023، أي باحتمال نسبته 100 في المئة.

ومن جانبهم، قدر المستثمرون المؤسساتيون المحليون والأشخاص الذاتيون احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في شهر دجنبر بـ99 في المئة.

أما الفاعلون المرجعيون فيقدرون احتمال الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي بـ94 في المئة، مقابل احتمال 6 في المئة لتخفيضه بـ25 نقطة أساس.

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