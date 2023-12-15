يهنئ فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسة للكونفدرالية السويسرية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيدة فيولا أمهيرد، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة للكونفدرالية السويسرية.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيدة فيولا أمهيرد عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات بكامل التوفيق في أداء مهامها.
كما أكد صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، لرئيسة الكونفدرالية السويسرية حرص جلالته على العمل سويا معها من أجل تعزيز ما يجمع المغرب وسويسرا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتعاون.
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3 تعليقات
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
هنيئا للسيدة فيولا أمهيرد بانتخابها رئيسة الكونفدرالية السويسرية..
نتمنى لها مسيرة موفقة..