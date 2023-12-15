العرائش ..فتاة عشرينية تنهي حياتها شنقا
هبة بريس - مكتب طنجة
وضعت فتاة في مقتبل العمر، حدا لحياتها ، الأربعاء الماضي بأحد دواوير جماعة بني عروس ضواحي العرائش .
وقالت مصادر محلية، إن الهالكة عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل على مقربة من منزل أسرتها ، الأمر الذي خلف حالة من الصدمة والحزن بين أفراد عائلتها وأقاربها .
وانتقلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان ، حيث فتحت بحثا مسطريا في واقعة الانتحار لتحديد ظروفها وملابساتها، في وقت تم فيه نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات بالعرائش.
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمها ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويها ورزقهم الصبر والسلوان..
المشاكل النفسية والعائلية سبب من أسباب الانتحار..
التحقيق هو الذي سيحدد سبب الوفاة والانتحار..
اللهم ارحمها واغفر لها ولا تمتحنها في قبرها ..
الموت واحدة والأسباب متعددة..
رغم سبب الانتحار فلا تترحموا عليها الله حرم داك التي ازهقة روحها في النار و الدليل في القران