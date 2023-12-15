العرائش ..فتاة عشرينية تنهي حياتها شنقا

هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت فتاة في مقتبل العمر، حدا لحياتها ، الأربعاء الماضي بأحد دواوير جماعة بني عروس ضواحي العرائش .

وقالت مصادر محلية، إن الهالكة عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل على مقربة من منزل أسرتها ، الأمر الذي خلف حالة من الصدمة والحزن بين أفراد عائلتها وأقاربها .

وانتقلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان ، حيث فتحت بحثا مسطريا في واقعة الانتحار لتحديد ظروفها وملابساتها، في وقت تم فيه نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات بالعرائش.

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