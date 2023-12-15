إليسا تتعرض لوابل من الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة في السعودية

2023-12-15 / 17:26
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت النجمة اللبنانية إليسا، لوابل من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل غنائي بمهرجان “ميدل بيست – ساوند ستورم” المقام بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

واعتبر العديد من النشطاء أن إعتماد إليسا على إطلالة جريئة أمر غير مقبول و لا يتناسب مع عادات وتقاليد السعودية.

ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات “موسم الرياض” وسط مشاركة نخبة من النجوم العالميين لأول مرة منهم مغني الراب ترافيس سكوت والفنان عمرو دياب، برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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