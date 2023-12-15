اقتراب رأس السنة..تعزيزات أمنية مشددة في محيط الفنيدق لمنع محاولات التسلل لسبتة

هبة بريس - مكتب طنجة

يشهد الشريط الساحلي الرابط بين مدينتي المضيق والفنيدق وكذا محيط مدينة سبتة المحتلة، تعزيزات أمنية كبيرة تفاديا لوقوع اي محاولة لاقتحام الحدود من طرف المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء مع اقتراب رأس السنة الميلادية .

ويعمد عدد المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء كل سنة إلى محاولة استغلال احتفالات رأس السنة الميلادية للتسلل الى الثغر المحتل ، الا أن يقظة القوات الأمنية المغربية دائما ماتحبط محاولات المهاجرين .

وتستمر الجهود والحملات التمشيطية على مستوى الغابات المجاورة لمنطقة بليونش ومدينة الفنيدق قصد التحييد التام للمهاجرين الذي نفسوا محاولات عديدة خلال الأشهر الماضية .

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