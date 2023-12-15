زلزال الحوز.. تسليم منصة لتجمع سكني مجهزة لإيواء متضرري دوار دكوج

2023-12-15 / 16:36
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هبة بريس

قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الجمعة، بتسليم منصة لتجمع سكني مفروشة ومجهزة بجميع التجهيزات والمرافق الضرورية بدوار دكوج بالجماعة الترابية ثلاثن يعقوب بإقليم الحوز.

وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المبادرة التضامنية، التي تم تنفيذها بشراكة مع الوكالة الوطنية للموانئ وبتنسيق مع السلطات المحلية، تندرج في إطار برامجها الإنسانية والاجتماعية لدعم ساكنة الدواوير المتضررة من مخلفات آثار الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة له.

ومكنت هذه المبادرة، يضيف البلاغ، من استقبال “أربعة وخمسين عائلة تضم مئتين وأربعين شخصا بما في ذلك الأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة وجلهم ينحدرون من دوار دكوج الذي يعتبر من الدواوير الأكثر تضررا من آثار الزلزال بحيث يبعد بـ 2 كلم عن جماعة ثلاثن يعقوب ويقع على ارتفاع 1300 متر من سطح البحر”.

وتابع المصدر أنه تم تجهيز وإعداد المنصة، المقامة على أرض مقدمة من طرف أحد المحسنين بمساحة 10.000 متر مربع، لاستقبال العائلات المستفيدة في أحسن الظروف، إذ تتوفر على 64 وحدة منها 54 (مساحتها ما بين 18 و36 متر مربع حسب عدد أفراد العائلة) مخصصة للإيواء، بالإضافة إلى وحدتين للتعليم الأولي وحضانة والباقي مرافق صحية وحمامات، وذلك و.

وسعيا منها إلى توفير أفضل الظروف المعيشية للعائلات المستفيدة وأجواء تربوية ملائمة للأطفال، عملت المؤسسة على تجهيز أماكن الإقامة وتزويد كل وحدة بالأثاث الداخلي، ومعدات وأدوات المطبخ ومنتجات التنظيف، كما تم تجهيز فصل للتعليم الأولي وحضانة للأطفال.

وخلص البلاغ إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل تعبئتها لدعم ومواكبة السكان المتضررين وتلبية حاجياتهم بأقاليم الحوز، وشيشاوة وتارودانت.

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