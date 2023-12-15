في أمسية مغربية بإمتياز.. 4 مغاربة يتنافسون على حلبة “جلوري 90” بروتردام

بعد عام غني بالنزالات و الإنجازات، تعود GLORY في حدثها الأخير لعام 2023 يوم 23 ديسمبر، حيث ستقام GLORY 90 في روتردام في هولندا.

وسيضع إندي سيميلير (35-1، 17 KOs) لقب وزن الوسط الخاص به في GLORY على المحك ضد الفائز بـ “House of GLORY” المغربي أنور أولاد الشايب (3-0) في الحدث الرئيسي.

ويعتبر Semeleer أفضل مقاتل في وزن الوسط و سوف يواجه الآن اختبارًا خطيرًا في نزال ضد أولاد الشايب، الذي هزم المقاتل ضمن العشرة الأوائل في GLORY Robin Ciric بينما كان في طريقه للفوز ببرنامج تلفزيون الواقع الناجح.

وفي الحدث الرئيسي المشترك، حصل نبيل خشاب المفضل لدى الجماهير المحلية (26-4-1، 4 KOs) أخيرًا على فرصته للمنافسة في GLORY Grand Prix حيث سيواجه الصربي نيكولا فيليبوفيتش (11-2، 6 KOs) في معركة التصفيات.

هذا وقد حل اللاعب المغربي الكبير محل نور الدين محيي الدين المصاب، والآن سيحقق الفائز من نزال خشاب وفيليبوفيتش تذكرته إلى بطولة الوزن الثقيل التاريخية المكونة من ثمانية لاعبين، لليلة واحدة، بقيمة 500 ألف دولار والمقرر إجراؤها في أوائل عام 2024.

ويعود مورثيل جرونهارت السابق في وزن الوسط (70-26-3، 40 KO) لمعركته الاحترافية رقم 100 ضد البلغاري تيودور خريستوف (15-3، 7 KO)، الذي حقق للتو فوزًا مؤكدًا في أكتوبر الماضي.

كما سيواجه التشيلي إيفان جالاز (58-10-1، 15 KOs) المغربي إلياس حموش (33-6، 7 KOs) أخيرًا بعد إلغاء نزالهما الشهر الماضي في GLORY COLLISION 6.

سيسعى المنافس الأول إنريكو كيهل (52-15-2، 30 KO) بلا شك إلى حجز مكانه كمنافس جديد على اللقب ضد البطل تيجاني بزتاتي. ويلتقي الألماني بالخطير أرمان هامباريان (58-8-2، 27 كو) من أرمينيا.

في ختام البطاقة الرئيسية، يرحب الهولندي جان كافا (20-3، 7 KOs) بالوافد الجديد المثير ميغيل ترينداد (57-6، 24 KOs) من البرتغال إلى GLORY بينما سيواجه الكاميروني بريس كومبو (18-3، 3 KOs)) المغربي محمد توشاسي (15-1، 12 كو) في نزال مثير ليطلق البطاقة الرئيسية.

ستتضمن التصفيات التمهيدية المجانية لـ GLORY 90 اصطدامًا في الوزن الثقيل بين التركي Cihad Kepenek (21-6، 15 KOs) ولاعب البيسبول البولندي Michał Blawdziewicz (11-6-1، 5 KOs)، بينما سيلتقي اثنان من المبتدئين في المعركة الافتتاحية حيث تلتقي الهولندية الناشئة نينا فان دالوم (13-6، 1 KO) بالموهبة البرتغالية الجديدة جلوري ديبورا إيفورا (27-9-1، 2 KO)

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