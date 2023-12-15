تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.. هل سيتم الإفراج عن الحصيلة الرقمية؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أضحت حصيلة برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاسثتمار الخاص مطلبا من مطالب فرق المعارضة بمجلس النواب.

و في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لمحسن الجازولي الوزير المنتدب المكلف بالاسثتمار و الالتقائية و تقييم السياسات العمومية يطالب من خلاله بالكشف عن الحصيلة الحكومية بشأن تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.

و أوضح رئيس فريق الكتاب بالغرفة الأولى للبرلمان أنه يجب الكشف عن ما تم القيام به إلى حد الآن بخصوص تنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقد وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي.

و كان التعاقد السالف الذكر يهدف لتعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

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