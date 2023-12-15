تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.. هل سيتم الإفراج عن الحصيلة الرقمية؟

2023-12-15 / 16:55
6

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أضحت حصيلة برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاسثتمار الخاص مطلبا من مطالب فرق المعارضة بمجلس النواب.

و في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لمحسن الجازولي الوزير المنتدب المكلف بالاسثتمار و الالتقائية و تقييم السياسات العمومية يطالب من خلاله بالكشف عن الحصيلة الحكومية بشأن تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.

و أوضح رئيس فريق الكتاب بالغرفة الأولى للبرلمان أنه يجب الكشف عن ما تم القيام به إلى حد الآن بخصوص تنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقد وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي.

و كان التعاقد السالف الذكر يهدف لتعبئة 550 مليار درهما من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of لعلج : أرباب المقاولات كانوا يأملون في قانون مالية “أكثر توازنا”

لعلج : أرباب المقاولات كانوا يأملون في قانون مالية…

2023-12-15 / 18:46
Photo of هل يغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ؟

هل يغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ؟

2023-12-15 / 18:08
Photo of البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم التعليم العالي

البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم التعليم…

2023-12-15 / 16:17
Photo of رغم تساقط الأمطار.. ارتفاع جديد للأسعار بأسواق الجملة للخضر و الفواكه

رغم تساقط الأمطار.. ارتفاع جديد للأسعار بأسواق الجملة للخضر…

2023-12-15 / 15:25
Photo of من بينها “البيتكوين”.. هاته هي أكثر خمس كلمات بحث عنها المغاربة في “غوغل” هذا العام

من بينها “البيتكوين”.. هاته هي أكثر خمس كلمات بحث…

2023-12-15 / 14:48
Photo of بريطانيا تعين مبعوث تجاري للمغرب بعد أن حققت التجارة بين البلدين أرقاما قياسية

بريطانيا تعين مبعوث تجاري للمغرب بعد أن حققت التجارة…

2023-12-15 / 12:59
Photo of بتكلفة 100 مليون اورو.. مجموعة فرنسية تشيد مصنعا ثالثا لـكابلات الطاقة بالمغرب

بتكلفة 100 مليون اورو.. مجموعة فرنسية تشيد مصنعا ثالثا…

2023-12-15 / 10:47
Photo of تماشيا مع مخطط الجيل الأخضر.. “سنطرال دانون” تطلق مشروعا مبتكرا لتجميع الحليب

تماشيا مع مخطط الجيل الأخضر.. “سنطرال دانون” تطلق مشروعا…

2023-12-15 / 09:46
Photo of المركز الجهوي للاستثمار بالشمال يبحث فرص الاستثمار في برشلونة

المركز الجهوي للاستثمار بالشمال يبحث فرص الاستثمار في برشلونة

2023-12-14 / 22:45
Photo of برنامج “أنا مقاول”..”وزارة” تلتزم بتعبئة 170 مليون درهم في سنة 2024

برنامج “أنا مقاول”..”وزارة” تلتزم بتعبئة 170 مليون درهم في…

2023-12-14 / 20:43

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق