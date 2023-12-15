رغم تساقط الأمطار.. ارتفاع جديد للأسعار بأسواق الجملة للخضر و الفواكه
هبة بريس ـ َالدار البيضاء
شهدت أسعار الخضر و الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء كما هو الحال بباقي أسواق الجملة بمختلف ربوع المملكة ارتفاعا ملحوظا في الأسعار خلال الأيام الماضية.
و كمثال عن ذلك، تجاوز سعر الصندوق من الطماطم حاجز 300 درهم، أي أن الكيلوغرام الواحد يباع في أسواق الجملة بأكثر من عشرة دراهم مما يجعل باعة التقسيط يرفعون بدورهم الثمن على الزبون النهائي و الذي هو المواطن البسيط.
و عزا أغلب المهنيين ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه لأسواق الجملة التي شهدت بدورها ارتفاعا في الأسعار المرجعية، و التي تعود حسبهم للجفاف و انحباس المطر رغم التساقطات المطرية الأخيرة و التي لم تسهم في خفض الأسعار.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
لما عين الملك اخنوش كان يريد نفعا لشركاته
البنزين مناصفة مع اخنوش لهذا غال
الخضر يبيعها اخنوش كلها الى افريقيا من اكادير لانه استحوذ على منصب رئيس المجلس البلدي لاكادير
كل المحطات لتحلية الماء في اسم اخنوش لا مراقبة على الجودة ولا احد يراقبه
فالألات من الصين تحلي المياه ومدة صلاحيتها سنة ونصف والمشروع اخذ من ميزانية الشعب الملايير
المهم اخنوش يفتح ميزانية الشعب ويأخذ ما يريد ويمص متى شاء وكل شيء بإذن بو وذنين
لا حول ولا قوة الا بالله
La saraha hadchy bzzf
Ymkn taysedro l bra dakchi lach
لا اله إلا الله وحده لا شريك له
Ymkn homa li mabghawch yba9so db f taman
يمهل ولا يهمل