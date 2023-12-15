أخنوش يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لأذريبجان.. وتنويه ثنائي بالعلاقات الجيدة بين البلدين

2023-12-15 / 14:30
0
هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023 بالرباط، صاحبة غافاروفا Sahiba Gafarova ، رئيسة الجمعية الوطنية لأذريبجان‏، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بقيادة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما العميق للتعاون المثمر القائم بين البلدين، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل سويا، من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها إلى مستوى يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وشكل اللقاء مناسبة، للتنويه بالعلاقات السياسية الجيدة بين المملكة المغربية وجهورية أذربيجان، والتي تتميز بالاحترام والدعم المتبادلين، لاسيما وأن أذربيجان تدعم الوحدة الترابية للمغرب، وتساند مواقف المملكة في الهيئات الدولية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الخارجية الإسبانية تصف زيارة ألباريس للمغرب بـ “المثمرة”

الخارجية الإسبانية تصف زيارة ألباريس للمغرب بـ “المثمرة”

2023-12-15 / 15:58
Photo of السعيدية.. تبديد أموال عمومية والتزوير يجران رئيس جماعة سابق ونوابه للقضاء

السعيدية.. تبديد أموال عمومية والتزوير يجران رئيس جماعة سابق…

2023-12-15 / 14:34
Photo of الاتحاد البرلماني الإفريقي.. استعراض مكتسبات المرأة تحت القيادة الحكيمة للملك

الاتحاد البرلماني الإفريقي.. استعراض مكتسبات المرأة تحت القيادة الحكيمة…

2023-12-15 / 11:08
Photo of أخنوش في ضيافة المستشارين للحديث عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية

أخنوش في ضيافة المستشارين للحديث عن حصيلة برنامج تقليص…

2023-12-15 / 10:05
Photo of بوريطة: المغرب وإسبانيا يعملان على وضع تصور أكثر طموحا لعلاقاتهما

بوريطة: المغرب وإسبانيا يعملان على وضع تصور أكثر طموحا…

2023-12-14 / 21:23
Photo of بوريطة : الوضع في غزة “صعب جدا ولا يطاق”

بوريطة : الوضع في غزة “صعب جدا ولا يطاق”

2023-12-14 / 21:03
Photo of ألباريس: التنسيق بين المغرب وإسبانيا نموذج حقيقي للتعاون الإقليمي

ألباريس: التنسيق بين المغرب وإسبانيا نموذج حقيقي للتعاون الإقليمي

2023-12-14 / 18:49
Photo of ألباريس: “موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير”

ألباريس: “موقف إسبانيا المتعلق بقضية الصحراء لم يتغير”

2023-12-14 / 16:38
Photo of بايتاس: “الإحصاء وثيقة مهمة لبناء السياسات العمومية”

بايتاس: “الإحصاء وثيقة مهمة لبناء السياسات العمومية”

2023-12-14 / 14:14
Photo of أخنوش يستقبل ألباريس.. وتنويه ثنائي بمستوى العلاقات بين البلدين

أخنوش يستقبل ألباريس.. وتنويه ثنائي بمستوى العلاقات بين البلدين

2023-12-14 / 11:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق