أخنوش يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لأذريبجان.. وتنويه ثنائي بالعلاقات الجيدة بين البلدين

هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023 بالرباط، صاحبة غافاروفا Sahiba Gafarova ، رئيسة الجمعية الوطنية لأذريبجان‏، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بقيادة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما العميق للتعاون المثمر القائم بين البلدين، مؤكدين على أهمية مواصلة العمل سويا، من أجل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، والرقي بها إلى مستوى يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وشكل اللقاء مناسبة، للتنويه بالعلاقات السياسية الجيدة بين المملكة المغربية وجهورية أذربيجان، والتي تتميز بالاحترام والدعم المتبادلين، لاسيما وأن أذربيجان تدعم الوحدة الترابية للمغرب، وتساند مواقف المملكة في الهيئات الدولية.

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