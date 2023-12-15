الرباط تحتضن الدورة الـ29 للمعرض الدولي للكتاب من 9 إلى 19 ماي

2023-12-15 / 14:08
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أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل أنها ستنظم الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في الفترة ما بين 9 و 19 ماي 2024.

وعلى غرار الدورتين السابقتين، ستنظم دورة 2024 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بفضاء OLM السويسي.

يذكر أن تظاهرة المعرض الدولي للنشر والكتاب كانت تنظم بمدينة الدار البيضاء قبل أن يتم نقلها منذ دورتها ال27 إلى مدينة الرباط.

ومقابل ذلك، تمت برمجة معرض دولي جديد بالعاصمة الاقتصادية للمملكة هو “المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء” الذي نظمت دورته الأولى في نونبر الماضي.

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