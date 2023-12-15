البنزرتي يرافق الوداد الرياضي إلى تنزانيا

البنزرتي يرافق الوداد الرياضي إلى تنزانيا

2023-12-15 / 12:58
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ينتظر أن يرافق التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي بعثة الفريق الأحمر إلى تنزانيا، تمهيدا لمواجهة سيمبا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعدما نجح الفريق الأحمر في فك إرتباطه بالمدرب عادل رمزي، الذي وافق أخيرا على فسخ العقد الذي يربطه مع الوداد.

ووقع البنزرتي على عقد عودته إلى صفوف الفريق الأحمر للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن أشرف على تدريب الفريق في 3 مناسبات سابقة.

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