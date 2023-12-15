حموشي يستقبل المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي

2023-12-15 / 12:51
5
هبة بريس

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، بمدينة الرباط، السيد نيكولا لورنر Nicolas Lerner، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية، والذي يجري زيارة عمل إلى المملكة المغربية.

وقد عقد الطرفان جلستا عمل، الأولى زوال الخميس والثانية صباح الجمعة 14 و15 دجنبر الجاري، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفق الطرفان على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين.

ويندرج هذا اللقاء في سياق انخراط المملكة المغربية في تعزيز علاقات التعاون الدولي، في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، باعتبارها شريكا جديا وموثوق فيه في عمليات حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى والمنظمة الديمقراطية للتعليم ..تاكيد على أهمية الحوار المؤسساتي

بنموسى والمنظمة الديمقراطية للتعليم ..تاكيد على أهمية الحوار المؤسساتي

2023-12-15 / 23:46
Photo of أمن تازة يوقف عشريني كسر 08 سيارات

أمن تازة يوقف عشريني كسر 08 سيارات

2023-12-15 / 23:30
Photo of طلبة الطب والصيدلة يدخلون في إضراب مفتوح ويقاطعون التداريب

طلبة الطب والصيدلة يدخلون في إضراب مفتوح ويقاطعون التداريب

2023-12-15 / 21:39
Photo of مطالب بانهاء معاناة التلاميذ وتعويض الزمن المدرسي المهدور

مطالب بانهاء معاناة التلاميذ وتعويض الزمن المدرسي المهدور

2023-12-15 / 21:24
Photo of توقيف مواطن من جنسية إفريقية بمطار محمد الخامس

توقيف مواطن من جنسية إفريقية بمطار محمد الخامس

2023-12-15 / 19:38
Photo of البوليساريو تجمع مرتزقة من إفريقيا وتدربها على تنفيذ مهمات عسكرية ( صور )

البوليساريو تجمع مرتزقة من إفريقيا وتدربها على تنفيذ مهمات…

2023-12-15 / 19:24
Photo of عبد النباوي: “قانون العقوبات البديلة” عمل جماعي وفق مقاربة تشاركية

عبد النباوي: “قانون العقوبات البديلة” عمل جماعي وفق مقاربة…

2023-12-15 / 18:22
Photo of وهبي: الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لنظام العقوبات البديلة

وهبي: الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لنظام العقوبات البديلة

2023-12-15 / 18:01
Photo of اقتراب رأس السنة..تعزيزات أمنية مشددة في محيط الفنيدق لمنع محاولات التسلل لسبتة

اقتراب رأس السنة..تعزيزات أمنية مشددة في محيط الفنيدق لمنع…

2023-12-15 / 16:44
Photo of زلزال الحوز.. تسليم منصة لتجمع سكني مجهزة لإيواء متضرري دوار دكوج

زلزال الحوز.. تسليم منصة لتجمع سكني مجهزة لإيواء متضرري…

2023-12-15 / 16:36

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق