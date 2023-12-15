وزارة التجهيز تحذر السائقين بسبب “سوء الأحوال الجوية”

هبة بريس _ الرباط

أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية بعدد من مناطق المملكة ابتداء من ليلة اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد القادم، وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة (عمالات وأقاليم: الفحص-أنجرة وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق-الفنيدق وسيدي إفني وطانطان وكلميم وأسا-الزاك والسمارة)، ابتداء من ليلة يومه الجمعة 15 دجنبر 2023 وإلى غاية يوم الأحد 17 دجنبر 2023، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة، إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في بعض الأحيان، وتأجيل السفر إلى حين تحسن الأحوال الجوية”.

وأضاف البلاغ أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:

– مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: (17 17 71 37 05)،

– مركز الاتصال للطرق السيارة: (50 50)

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