بريطانيا تعين مبعوث تجاري للمغرب بعد أن حققت التجارة بين البلدين أرقاما قياسية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
حركة تجارية و اقتصادية غير مسبوقة باتت تشهدها بريطانيا و المغرب في السنوات الأخيرة حيث فاق حجم المبادلات التجارية بين البلدين سقف التوقعات و حقق أرقاما قياسيا.
و في هذا الصدد، عينت بريطانيا مبعوثا تجاريا للمغرب و هو النائب روب بيتلر الذي سيشرف على كافة تفاصيل التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
هذا و حسب أرقام رسمية، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين عند متم النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4 ملايير و200 مليون دولار أمريكي، بزيادة بأكثر من 830 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
و من شأن تعيين بريطانيا لمبعوث تجاري للمملكة المغربية أن يسهم في تطور أكبر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة بعد أن قررت كبريات الشركات البريطانية ضخ رساميل مالية مهمة في السوق المغربية و الاسثتمار في قطاعات واعدة و عدة من أبرزها الطاقات النظيفة.
*الصورة من الأرشيفتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
الله اشااركناا معكم في الأجر
من الجيد استمرار هذه العلاقات الثنائية
Ahsen haja daroha
تطور أكبر للعلاقات الاقتصادية بينهما
Makrehnach yreglo lina lewra9 l tema hsen
لابأس في تطوير العلاقات التجارية والانفتاح على دول جديدة تخدم مصلحة الوطن والمواطن المغربي والتغيير الذي نصبو إليه مع مراعاة السيادة الغذائية وان يراعي التصدير مستوى النمو الإنتاجي حتى نضمن إكتفاء داتي وخصوصا في المنتوجات الفلاحية.