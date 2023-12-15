بريطانيا تعين مبعوث تجاري للمغرب بعد أن حققت التجارة بين البلدين أرقاما قياسية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حركة تجارية و اقتصادية غير مسبوقة باتت تشهدها بريطانيا و المغرب في السنوات الأخيرة حيث فاق حجم المبادلات التجارية بين البلدين سقف التوقعات و حقق أرقاما قياسيا.

و في هذا الصدد، عينت بريطانيا مبعوثا تجاريا للمغرب و هو النائب روب بيتلر الذي سيشرف على كافة تفاصيل التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

هذا و حسب أرقام رسمية، فقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين عند متم النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4 ملايير و200 مليون دولار أمريكي، بزيادة بأكثر من 830 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

و من شأن تعيين بريطانيا لمبعوث تجاري للمملكة المغربية أن يسهم في تطور أكبر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة بعد أن قررت كبريات الشركات البريطانية ضخ رساميل مالية مهمة في السوق المغربية و الاسثتمار في قطاعات واعدة و عدة من أبرزها الطاقات النظيفة.

*الصورة من الأرشيف

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