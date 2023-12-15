بعد ما وصفهم بالتافهين.. رفيق بوبكر يعتذر للمؤثرين

نجلاء مزيان: هبة بريس

قدم الفنان المغربي رفيق بوبكر اعتذاره لجميع المؤثرين المغاربة الذين يقدمون محتوى مفيد لمتابعيهم، و ذلك بعد ما وصفهم بالتافهين خلال حضوره لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وكشف الفنان المغربي عبر مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أنه ليس ضد المؤثرين، مشيرا أن تصريحه الأخير أغضب العديد من أصدقائه المشاهير الذين يكن لهم كل الحب و الإحترام.

وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتخد الإجراءات القانونية في حق كل من يستعمل إسمه في الترويج لمنتوجات ليس له علاقة بها.

وجدير بالذكر أن تعليق رفيق بوبكر عن رأيه في عدم دعوة المؤثرين لحضور فعاليات مهرجان مراكش، ووصفهم بالتافهين خلف آنذاك ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.

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