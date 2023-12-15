بعد ما وصفهم بالتافهين.. رفيق بوبكر يعتذر للمؤثرين

2023-12-15 / 12:30
4
نجلاء مزيان: هبة بريس

قدم الفنان المغربي رفيق بوبكر اعتذاره لجميع المؤثرين المغاربة الذين يقدمون محتوى مفيد لمتابعيهم، و ذلك بعد ما وصفهم بالتافهين خلال حضوره لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وكشف الفنان المغربي عبر مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أنه ليس ضد المؤثرين، مشيرا أن تصريحه الأخير أغضب العديد من أصدقائه المشاهير الذين يكن لهم كل الحب و الإحترام.

وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتخد الإجراءات القانونية في حق كل من يستعمل إسمه في الترويج لمنتوجات ليس له علاقة بها.

وجدير بالذكر أن تعليق رفيق بوبكر عن رأيه في عدم دعوة المؤثرين لحضور فعاليات مهرجان مراكش، ووصفهم بالتافهين خلف آنذاك ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أمينوكس يفرج عن موعد طرح جديده الفني

أمينوكس يفرج عن موعد طرح جديده الفني

2023-12-15 / 16:27
Photo of وهو يغني..وفاة فنان برازيلي بأزمة قلبية

وهو يغني..وفاة فنان برازيلي بأزمة قلبية

2023-12-15 / 11:12
Photo of عقب وفاة والدها.. سحر الصديقي تستأنف تصوير مسلسلها الجديد

عقب وفاة والدها.. سحر الصديقي تستأنف تصوير مسلسلها الجديد

2023-12-14 / 17:54
Photo of إيمان الباني و مراد يلديريم يخطفان الأنظار في عرض فيلمه الجديد

إيمان الباني و مراد يلديريم يخطفان الأنظار في عرض…

2023-12-14 / 17:39
Photo of سعيدة شرف تحتفل بذكرى ميلادها رفقة زوجها بأمريكا

سعيدة شرف تحتفل بذكرى ميلادها رفقة زوجها بأمريكا

2023-12-14 / 17:24
Photo of سناء عكرود تنال جائزة أفضل أداء نسائي عن فيلم “قصر نظر”بمهرجان اسني ن ورغ

سناء عكرود تنال جائزة أفضل أداء نسائي عن فيلم…

2023-12-14 / 16:48
Photo of إنجي خوري تتراجع عن اتهاماتها لأدهم نابلسي بشأن حملها منه

إنجي خوري تتراجع عن اتهاماتها لأدهم نابلسي بشأن حملها…

2023-12-14 / 16:16
Photo of ممثلة مصرية تعود للتمثيل بعد اعتزالها ووصفه بالباطل و الحرام

ممثلة مصرية تعود للتمثيل بعد اعتزالها ووصفه بالباطل و…

2023-12-14 / 13:15
Photo of الصنهاجي في عيد ميلاد زوجته: “أفتخر بأن أقول أحبك سيدتي”

الصنهاجي في عيد ميلاد زوجته: “أفتخر بأن أقول أحبك…

2023-12-14 / 11:21
Photo of ريم فكري لمنتقدي إطلالتها: “كيعجبوني القفاطن و لكن معنديش الفورمة ديالهم”

ريم فكري لمنتقدي إطلالتها: “كيعجبوني القفاطن و لكن معنديش…

2023-12-13 / 17:51

‫4 تعليقات

  4. اصبح ضروريا على الدولة أن تتخد اجراءات قانونية جزرية صارمة ضد الغالبية العظمى مما يسمونه بالمؤترين لان محتواهم اصبح يشكل خطرا كبيرا على المجتمع وتوازن الاسر المغربية وقيمها الأخلاقية.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق