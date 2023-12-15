بعد ما وصفهم بالتافهين.. رفيق بوبكر يعتذر للمؤثرين
نجلاء مزيان: هبة بريس
قدم الفنان المغربي رفيق بوبكر اعتذاره لجميع المؤثرين المغاربة الذين يقدمون محتوى مفيد لمتابعيهم، و ذلك بعد ما وصفهم بالتافهين خلال حضوره لفعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وكشف الفنان المغربي عبر مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أنه ليس ضد المؤثرين، مشيرا أن تصريحه الأخير أغضب العديد من أصدقائه المشاهير الذين يكن لهم كل الحب و الإحترام.
وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتخد الإجراءات القانونية في حق كل من يستعمل إسمه في الترويج لمنتوجات ليس له علاقة بها.
وجدير بالذكر أن تعليق رفيق بوبكر عن رأيه في عدم دعوة المؤثرين لحضور فعاليات مهرجان مراكش، ووصفهم بالتافهين خلف آنذاك ضجة واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
تصريحه الأخير أغضب العديد من أصدقائه المشاهير
من أحسن الفنانين المغاربة سي رفيق
وعلاش اعتدرتي اش دارو لينا هاد المؤثرين والو غير الشوهة الا من رحمه ربك
اصبح ضروريا على الدولة أن تتخد اجراءات قانونية جزرية صارمة ضد الغالبية العظمى مما يسمونه بالمؤترين لان محتواهم اصبح يشكل خطرا كبيرا على المجتمع وتوازن الاسر المغربية وقيمها الأخلاقية.