ريال مدريد يهاجم برشلونة من جديد في قضية نيغريرا

في الوقت الحالي، لا تزال قضية نيغريرا سيئة السمعة، والتي تتمحور حول علاقة برشلونة المزعومة مع نيغريرا (نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام)، مستمرة. ووجه مكتب المدعي العام الإسباني اتهامات للنادي الكاتالوني في هذا الشأن، بتهم تشمل الرشوة والفساد الرياضي.

يعتزم ريال مدريد الظهور كطرف متضرر أثناء الإجراءات، وهو القرار الذي أثار غضب برشلونة. وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقات بين الناديين، ولكن الملكي ليس لديه أي نية للانسحاب من الأمور.

وأفادت صحيفة ماركا ، أن ريال مدريد أرسلوا خطابًا إلى مكتب المدعي العام يوضح موقفهم وأنهم لم يتراجعوا.

وأضافت الصحيفة أن هناك مؤشرات على فساد رياضي على درجة غير عادية من الخطورة والنطاق.

برشلونة حافظوا على براءتهم طوال الإجراءات، وهم على استعداد لمحاربة ذلك عندما تتاح لهم الفرصة. في الوقت الحالي، يستمر الأمر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp