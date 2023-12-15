Illustrations of the Algeria Flag on the building of the Peoples Democratic Republic of Algeria embassy in Paris on October 4, 2021. Photo by Raphael Lafargue/ABACAPRESS.COM

جريمة بشعة تهز الجزائر.. شاب يق.تل والده وجاره بـ”ساطور”

2023-12-15 / 10:08
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هبة بريس - وكالات

شهدت ولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، يوم أمس الخميس، وقوع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في مقتبل العمر، حيث طعن والده وجاره بسكين.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن “الشارع المحلي لولاية الوادي اهتز أمس الخميس، على وقع جريمة شنعاء ارتكبها شاب في مقتبل العمر”. فيما أوضحت أن “الجاني أقدم على قتل والده بواسطة ساطور. كما أقدم على طعن جاره بسكين ليرديهما جثتين هامدتين في عين المكان”.

وفتحت عناصر الدرك الوطني بالولاية الجزائرية “تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة وحيثياتها”.

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