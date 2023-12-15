لقجع: الملك يولي عناية خاصة للرياضة والرياضيين في المغرب

عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جمعها العام العادي، مساء أمس الخميس، بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

وقبل انطلاق أشغال هذا الجمع العام، تم الوقوف دقيقة صمت على أراوح ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر الماضي، و كذا على أرواح الشخصيات الرياضية المغربية التي رحلت مؤخرا.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على العناية السامية التي يوليها جلالته للرياضة والرياضيين المغاربة، مشيرا إلى أنه بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، رأى مركب محمد السادس لكرة القدم النور وأصبح من أفضل المراكز الرياضية في العالم.

واعتبر لقجع أن إنجازات كرة القدم المغربية تشكل مصدر فخر للرياضة الوطنية، مبرزا أن هذه الإنجازات ما هي إلا فاتحة لإنجازات أخرى وتتويجات جديدة في المستقبل.

وأضاف أن “تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، هو شرف ومسؤولية في نفس الوقت”، مشيرا إلى أن احتضان المملكة لهذا العرس العالمي يندرج في إطار الإرادة الملكية، الرامية إلى تطوير كرة القدم الوطنية.

وتابع أن المغرب سينظم أيضا أحداثا رياضية كبرى، قبل ذلك، مثل كأس الأمم الإفريقية 2025، مؤكدا أن المملكة تطمح إلى تنظيم أفضل نسخة في تاريخ هذه المنافسة الإفريقية.

وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن “الوقت قد حان للمضي قدما من أجل تسويق كرة القدم المغربية بشكل أفضل”، مضيفا أنه يجب على الخصوص استثمار الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

وأضاف “طموحنا هو رؤية منتخب وطني يفوز بكأس العالم في إحدى التخصصات التي نديرها”.

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