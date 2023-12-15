برشلونة يتحرك لخطف موهبة أرجنتينية

تحرك برشلونة لضم كلاوديو إتشيفري، نجم ريفر بليت البالغ من العمر 17 عاما، بحسب تقرير صحفي.

وذكرت شبكة “ESPN” العالمية، أنه يوجد شرط جزائي في عقد إتشيفري بقيمة 25 مليون يورو، بينما يبدو البارسا مستعدا لدفع مبلغ أكبر، ولكن على دفعات منفصلة.

وينتهي عقد إتشيفري مع ريفر بليت في ديسمبر 2024، وتسعى الإدارة لتمديده، لكن إذا كانت رغبة اللاعب هي الرحيل، سيتم السماح له بذلك.

وأضافت الشبكة أن فكرة وكلاء المهاجم الواعد، هي تأمين صفقة انتقاله في صيف 2024، بعد بلوغه 18 عاما.

ولا يعد برشلونة النادي الوحيد المهتم بضم إتشيفري، بل هناك أيضا مانشستر سيتي وتشيلسي، إلا أن البلوجرانا هو من قام بالخطوة الأولى، بحسب “ESPN”.

ويراقب البارسا اللاعب الأرجنتيني الشاب منذ فترة تمهيدا لضمه.

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