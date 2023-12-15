تماشيا مع مخطط الجيل الأخضر.. “سنطرال دانون” تطلق مشروعا مبتكرا لتجميع الحليب

2023-12-15 / 09:46
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هبة بريس ـ اقتصاد 

بعد نجاح اللقائين الأولين المنعقدين على التوالي في الدار البيضاء وفي جهة فاس مكناس، تعلن سنطرال دانون عن سلسلة من اللقاءات الجهوية حول التجميع في قطاع الحليب.

و تندرج هذه الملتقيات، التي تنظم بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ووكالة التنمية الفلاحية (ADA)، في إطار تعزيز التجميع الفلاحي، وهو نموذج مبتكر يتماشى مع أهداف مخطط “الجيل الأخضر”.

هذا، وانعقدت أولى هذه الاجتماعات يوم 13 دجنبر 2023 بسيدي بنور، لفائدة جهة الدار البيضاء سطات. وعقبه اجتماع يوم 14 دجنبر 2023 ببني ملال  بجهة بني ملال خنيفرة، ومن المقرر عقد اجتماعين آخرين يوم 20 دجنبر في جهة مراكش آسفي ويوم 25 دجنبر في جهة القنيطرة الرباط سلا.

و حسب بلاغ للمجموعة، فتهدف هذه الاجتماعات إلى عرض مزايا برنامج التجميع التي تشرف عليه سنطرال دانون إلى الفلاحين المحليين، والذي يهدف إلى هيكلة قطاع الحليب وجعله أكثر تنافسية.

ويوفر نموذج التجميع علاقة شفافة بين المجمع والمنتجين، والمساعدة التقنية لإضفاء الطابع المهني على عملياتهم، وتحديث المعدات والتجهيزات.

كما يسمح التجميع ل سنطرال دانون بتأمين قاعدة إمدادات أوسع ومنتظمة لوحداتها في مجال الصناعات الفلاحية، مع تطوير قدراتها الصناعية.

وبالنسبة للفلاحين، فهو يمثل فرصة لتحسين دخلهم والولوج إلى أسواق أكثر موثوقية بفضل تحسين جودة الإنتاج. كما يوفر الفرصة لتعلم مهارات جديدة واعتماد التكنولوجيات المتقدمة.

وعلى المستوى المالي، يتماشى برنامج التجميع مع عقد البرنامج الجديد المرتبط باستراتيجية الجيل الأخضر لقطاع الحليب، والذي ينص على استثمار إجمالي بقيمة 12.13 مليار درهم في أفق 2030.

وسيستهدف برنامج التجميع ل سنطرال دانون في البداية أكثر من 20 ألف فلاح في منطقة دكالة، مما يمثل خطوة مهمة نحو جعل قطاع للحليب أكثر استدامة وتنافسية في المغرب.

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‫4 تعليقات

  1. على سونطراك دانون ان تقنن شراء الحليب من الفلاحين الصغار ومراعاة ظروفهم المعيشية والصعبة..

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