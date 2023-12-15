أخنوش يرأس حفل تخرج طلبة الـENA ويؤكد: “الإدارة المغربية بحاجة إلى مسؤولين أكفاء”

2023-12-15 / 09:22
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الخميس بالرباط، أن مشروع الرقمنة وتجانس السياسات القطاعية ضروريان لتعزيز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

وشدد أخنوش، في كلمة له خلال حفل تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، على أهمية سياسات التقييم من أجل التعزيز المستمر للخدمات العمومية وتكوين أطر مؤهلة في هذا المجال.

وأوضح أن “الإدارة المغربية بحاجة إلى مسؤولين أكفاء شباب لمواكبة مسلسل التغيير، مبرزا أن الأمر يتعلق بإصلاح مستمر يقوم أولا وقبل كل شيء على الموارد البشرية.

كما هنأ أخنوش الخريجين الجدد للمدرسة الذين سيساهمون في البناء في ظل التغييرات التي يشهدها المغرب.

وتضم الدفعة الثالثة لسلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة لسنة (2022)، 48 خريجا، في حين تضم الدفعة الرابعة (سنة 023) 47 خريجا.

هذا وتميز هذا الحفل، الذي حضره ايضا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والأمين العام للحكومة محمد حجوي، بعرض شريط فيديو يوثق تاريخ المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والتي تخلد الذكرى السنوية 75 لتأسيسها.

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‫11 تعليقات

  7. لا ارى اية كفاءة في الاشخاص الدي يتم تعيينهم في حكومتكم الموقرة
    فتلولاء الحزبي والمحسوبية والزبونبة هي السمة الطاغية على التعيينات وفي عهدكم اصبح الفائز بمنصب المسؤولية معروف لدى الجميع قبل الاعلان عن الترشيح لمنصب المسؤولية
    لك الله يا وطني

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