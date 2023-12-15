طقس الجمعة.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-15 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا إلى بارد، مع وجود صقيع محلي أو جريحة، بكل من المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والريف و الجنوب-الشرقي خلال الصباح و الليل.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمناطق الواقعة غرب الأطلس، مع تشكل بعض الكتل الضبابية المحلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية، وشرق منطقة السايس، وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية.

كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما غرب الواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسواحل الواقعة ما بين سيدي إفني وطانطان، وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية و الأطلس الصغير، فضلا عن تناثر غبار محلي وسط الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 – و 04 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والأطلس، والريف و الجنوب-الشرقي، وما بين 03 و 07 درجات بهضاب الفوسفاط و والماس و شمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون ما بين 10 و 17 درجة بالأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى، و ستكون مابين 07 و 11 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالجنوب- الشرقي، وفي ارتفاع طفيف بباقي المناطق.

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