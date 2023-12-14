الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي

2023-12-14 / 23:58
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عقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء يومه الخميس 14 دجنبر 2023 جمعها العام العادي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

خلال بداية الجمع العام، رحب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالحضور، قبل أن يعطي لمحة على أهم الإنجازات التي حققتها كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن تحقيقها جاء ترجمة للورش الكبير الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأكد فوزي لقجع، الفترة المقبلة تقتضي الرفع من التحديات والطموح والحفاظ على المكتسبات، داعيا جميع الفاعلين الذين يشتغلون في الحقل الكروي الانخراط في ورش تطوير كرة القدم المغربية.

وتحدث فوزي لقجع، عن المشروع الجديد الذي ستتبناه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبتعلق الأمر تكوين اللاعبين الشباب في مختلف الأندية الوطنية وفق خطة محكمة التتزيل والتخطيط بشراكة مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة.

بعد ذلك، تم عرض التقرير الأدبي عن طريق تقنية الفيديو، الذي لخص أبرز المنجزات للكرة المغربية، قبل أن يتم قراءة التقرير المالي، والمصادقة عليهما.

وفي آخر أشغال الجمع العام، تمت قراءة برقية الولاء المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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