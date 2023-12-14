الدوري الأوروبي.. حارث وأوناحي يتأهلان إلى الدور الموالي

تأهل الدوليان المغربيان أمين حارث وعز الدين أوناحي مع فريقهما أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى الدور القادم في الدوري الأوروبي بالرغم من الخسارة بهدف دون رد أمام برايتون الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة خطف برايتون صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، بينما تواجد مارسيليا في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

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