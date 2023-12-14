سيناريو درامي يضع الزلزولي ورفاقه خارج الدوري الأوروبي

أقصي الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مع فريقه ريال بيتيس الإسباني من مسابقة الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام رينجرز الإسكتلندي بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وكان ريال بيتيس في حاجة إلى نقطة التعادل فقط من أجل المرور إلى الدور الموالي، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة بميدانه أمام رينجرز الإسكتلندي.

ولعب الزلزولي كبديل في مباراة اليوم، حيث دخل عند الدقيقة 70.

وأنهى ريال بيتيس بذلك مرحلة المجموعات في المركز الثالث، لينزل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

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