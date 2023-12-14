الكعبي والعربي يقودان أولمبياكوس للفوز في الدوري الأوروبي

قاد الدوليان المغربيان أيوب الكعبي ويوسف العربي فريقهما أولمبياكوس اليوناني لفوز كبير أمام ضيفه تي إس سي الصربي بخمسة أهداف لاثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

الكعبي الذي لعب أساسيا من جانب أولمبياكوس سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 21، ثم وقع البديل يوسف العربي الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 68.

وأنهى أولمبياكوس مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي في المركز الثالث، ما جعله ينزل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp