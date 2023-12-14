بايدن: أريد من إسرائيل التركيز على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين في غزة

2023-12-14 / 23:02
3
هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله اليوم الخميس عما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن ردا على سؤال من صحافي “أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذرا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف “الإبادة الجماعية” في غزة-

رئيس كولومبيا يدعو بايدن إلى وقف “الإبادة الجماعية” في…

2023-12-14 / 19:09
Photo of اعتقالات في أوروبا بتهمة الانتماء لحماس والتخطيط لهجمات

اعتقالات في أوروبا بتهمة الانتماء لحماس والتخطيط لهجمات

2023-12-14 / 18:20
Photo of انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة

انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة

2023-12-14 / 17:45
Photo of تركيا: وفاة برلماني تعرض لنوبة قلبية بعد خطاب قوي ضد اسرائيل

تركيا: وفاة برلماني تعرض لنوبة قلبية بعد خطاب قوي…

2023-12-14 / 12:34
Photo of “كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات

“كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف…

2023-12-14 / 11:36
Photo of رسميا.. مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا لعزل بايدن

رسميا.. مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا لعزل بايدن

2023-12-14 / 09:24
Photo of أمريكا ترجئ بيع بنادق إم- 16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين

أمريكا ترجئ بيع بنادق إم- 16 لإسرائيل بسبب عنف…

2023-12-13 / 22:16
Photo of صحافي يوثّق مشهدا مُبكيا تحت المطر في مخيم جباليا-

صحافي يوثّق مشهدا مُبكيا تحت المطر في مخيم جباليا-

2023-12-13 / 21:39
Photo of هنية : أي رهان على ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هو وهم وسراب

هنية : أي رهان على ترتيبات في غزة دون…

2023-12-13 / 19:42
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل حربنا على حماس بوجود دعم دولي أو بدونه

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل حربنا على حماس بوجود دعم…

2023-12-13 / 18:24

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق