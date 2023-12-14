إعادة انتخاب خديجة إيلا رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية

هبة بريس _ رياضة

أعيد انتخاب خديجة إيلا، رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، لولاية ثانية، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي، الذي تم عقده، اليوم الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها، أنه تمت خلال هذا الجمع العام، المصادقة، بالإجماع، على التقريرين المالي والأدبي، الخاص بالموسمين الرياضيين 2020-2021 و 2021-2022.

وكانت السيدة إيلا انتخبت رئيسة للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية لولاية أولى في 30 نونبر 2019، خلال الجمع العام التأسيسي للعصبة.

وتتولى العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، طبقا، لنظامها الأساسي، تنفيذ برامج عمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرامية إلى تعزيز وتطوير الأنشطة الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاصه

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