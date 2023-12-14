“الضمان الإجتماعي” يعلن انطلاق مراقبة حق الاستفادة من التعويضات

2023-12-14 / 22:15
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هبة بريس _ الرباط

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يذكر كافة المستفيدين من التعويضات العائلية، ومعاش المتوفى عنهم والتغطية الصحية الإجبارية، بأن عملية مراقبة حق الاستفادة من هذه التعويضات برسم الموسم الدراسي 2023 – 2024، قد انطلقت منذ 15 نونبر الماضي، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأبرز الصندوق في بلاغ أن هذه العملية تهم مراقبة تمدرس أو تكوين الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة والاستفادة من معاش المتوفى عنهم بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و21 سنة بالإضافة إلى المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.

ولهذه الغاية، يعتمد الصندوق نظاما لاماديا قائما على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر.

ولتفادي إيقاف صرف هذه التعويضات ابتداء من شهر دجنبر 2023، يضيف المصدر ذاته، يتعين على آباء وأولياء الأمور الذين تعذر التحقق من تمدرس أبنائهم بفضل هذا التبادل الإلكتروني، أن يقوموا بإرسال الشواهد المدرسية أو الاستمارات المخصصة لمراقبة تمدرس أبنائهم، وذلك بعد تعبئتها من قبل المؤسسات التعليمية أو مراكز التكوين المهني: سواء من خلال خدمة “TAAWIDATY” التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة ” www.macnss.ma” أو عبر البريد “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز المعطيات الاجتماعية ص ب 10727 بادونغ – الدار البيضاء”.

يشار إلى أن الصندوق قام بإرسال الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس إلى كافة الآباء وأولياء الأمور عن طريق البريد ابتداء من 15 نونبر 2023، كما أتاح لهم إمكانية تحميلها مباشرة عبر بوابة www.macnss.ma.

وفي حالة إيداع الشواهد المدرسية المعتادة عوض الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس، يتعين على أباء وأولياء الأمور تدوين رقم تسجيلهم عليها من أجل ضمان معالجتها.

ولمعرفة كيفية استعمال خدمة TAAWIDATY، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الإطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي www.cnss.ma وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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‫9 تعليقات

  5. انا شهر نونبر ما جاوج الفلوس تاع الدراري ماعرفتش اشنو السبب انا مقيدا في الضمان الاجتماعي خدامة واحد الشركة موسمية تاع الفلاحة عفاكم جاوبوني

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  6. ارجو من مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يخرجوا الى الميدان هناك عدد كبير وكثير من الاجراء يعملون ليل نهار غير مسجلين لدى ص و ض ج وبأجور زهيدة وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير وشكرا

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  7. اتركوا المكاتب المكيفة واخرجوا الى الميدان لتعلموا حجم الكارثة وتقبلوا فائق احترامي

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  8. انا ابنتي تدرس الخامسة ابتداءي عمرها استافدت حتى عام
    هادي 5سنوات ما زالت في المدرسة

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