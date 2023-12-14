فاتح يناير موعد التحاق الفوج الأول من العاملات الزراعيات بحقول إسبانيا

2023-12-14 / 21:08
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هبة بريس _ ع بركة

حدد فاتح يناير من السنة المقبلة 2024، كموعد. لالتحاق الفوج الاول من العاملات الزراعيات المغربيات بالحقول الإسبانية .
وكان ممثلين عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قد عقدت ، مؤخرا ، اجتماع بمدينة طنجة حضره ممثلون عن جمعيات فلاحية إسبانية ومسؤولين مغاربة، تم خلاله تسليط الضوء على الاتفاقيات التي ستوقعها “أنابيك”٬ والاستعداد لوصول العاملات في حقول الفواكه في هويلفا، إذ من المبرمج أن توجه للفوج الأول دعوة في يناير المقبل.

واوردت وكالة “أوروبا بريس” بأن اجتماعات عقدت في نونبر ودجنبر، جرى فيهما تقييم حملة العام الماضي، مضيفة أن هناك شروطا جديدة ضمّها اتفاق جديد بين الحكومة الإسبانية والجمعيات الفلاحية المحلية (Ley Gecco)، من بينها التزام الجمعيات بعقد يمتد أربع سنوات تستقدم بموجبه العاملات المغربيات على دفعات كل دفعة ستشتغل تسعة أشهر.

وأضافت الوكالة أنه من الامتيازات الجديدة التي سيتم منحها للمعنيات هي بطاقة (TIE) تُمكن المعنية من الدخول والخروج بين إسبانيا والمغرب بكل حرية طيلة مدة عقدها٬ كما لن يتم إرسال العاملات على دفعات بأعداد كبيرة، كما كان الأمر الأعوام الماضية، بل عندما تتصل بها الجمعية بحسب احتياجاتها.

وأوضحت أن هذا الإجراء يجعل المعنيات متاحات في كل لحظة للتوجه إلى إسبانيا طالما وقّعن العقد. كما تم الاتفاق على تسهيل عمليات التنقل بين الموانئ.

وقررت جمعية في هويلفا استدعاء 1300 عاملة الشهر المقبل، كمرحلة أولى، حيث سيكنّ بجوار عاملات أخريات سيأتين من أمريكا اللاتينية.

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