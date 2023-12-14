إلياس أخوماش يسجل أولى أهدافه في الدوري الأوروبي

إلياس أخوماش يسجل أولى أهدافه في الدوري الأوروبي

2023-12-14 / 20:57
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ساهم المغربي إلياس أخوماش في فوز فريقه فياريال الإسباني أمام مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف لإثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.

وتألق أخوماش في مباراة اليوم بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 63، علما أن فياريال ضمن تأهله إلى الدور الموالي كمتصدر لمجموعته.

تجدر الإشارة إلى أن إلياس أخوماش اختار تمثيل المنتخب المغربي، وقد كان حاضرا مع المنتخب الأولمبي في معسكره الأخير.

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