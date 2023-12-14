ليفربول ينهزم أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

اختتم فريق ليفربول مشواره في دور المجموعات من مُسابقة الدوري الأوروبي بهزيمة أمام فريق سان جيلواز البلجيكي بنتيجة 2-1.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الفريق البلجيكي قد بدأ عن طريق النجم الجزائري محمد الأمين عمورة في الدقيقة 32.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من زميله جوستاف نيلسون، انطلق بعدها عمورة بسرعته وراوغ حارس الريدز قبل أن يُسكن الكرة الشباك.

وتمكن اللاعب الشاب جاريل أمورين كوانساه من إدراك التعادل للريدز في الدقيقة 39 من اللقاء.

وجاء الهدف بعد أن استلم اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية نفذها كورتيس جونز، وقام النجم الشاب بتهيئة الكرة لنفسه قبل أن يُطلق تسديدة قوية في الشباك.

وعاد جيلواز للتسجيل من جديد في الدقيقة 43 عن طريق النجم كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43.

وجاء الهدف بفضل مجهود فردي وتسديدة قوية غالطت الحارس كويمين كيلير الذي فشل في التعامل معها بالشكل الأمثل.

واختار يورجن كلوب تشكيلة شابة للمُشاركة في اللقاء، وغاب عنها عدد من عناصر الخبرة على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة فاز تولوز الفرنسي على لاسك لينز النمساوي بنتيجة 2-1.

وتأهل ليفربول مُباشرة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي بعد أن احتل المركز الأول برصيد 12 نقطة، فيما سيكون على تولوز اللعب في المُلحق مع أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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