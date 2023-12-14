رسميا.. العصبة الإحترافية تتولى تنظيم كأس العرش بدلا من الجامعة

رسميا.. العصبة الإحترافية تتولى تنظيم كأس العرش بدلا من الجامعة

2023-12-14 / 20:10
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تقرر رسميا تولي العصبة الإحترافية مهمة الإشراف على مسابقة كأس العرش بدلا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وقد تمت المصادقة على ذلك خلال الجمع العام العادي للعصبة الإحترافية، الذي أقيم اليوم الخميس بالرباط.

وأكد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الإحترافية أن العصبة ستعد دفتر تحملات خاص بمباريات كأس العرش بداية من دور سدس العشر.

ووفقا لنفس المتحدث فإن دفتر التحملات سيفرض بعض الشروط على الأندية المشاركة في المسابقة على غرار إنارة الملاعب والعشب واستجابة الملاعب لتقنية الفار.

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