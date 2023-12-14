رسميا.. مباراة سد بين صاحب المركز 14 في القسم الأول وثالث الترتيب في القسم الثاني

رسميا.. مباراة سد بين صاحب المركز 14 في القسم الأول وثالث الترتيب في القسم الثاني

2023-12-14 / 20:04
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هبة بريس _ رياضة

صادقت العصبة الإحترافية بشكل رسمي على إجراء مباراة سد بين صاحب المركز الـ 14 في القسم الإحترافي الأول وصاحب المركز الثالث في القسم الإحترافي الثاني بداية من الموسم الكروي القادم.

وسكون هذه المباراة فاصلة بين الفريقين، لتحديد الفريق الذي سيلعب في القسم الأول خلال الموسم الموالي.

وأكد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الإحترافية ذلك في تصريح له بعد الجمع العام العادي للعصبة، إذ أشار إلى أن صاحبي المركزين 15 و16 في القسم الأول سينزلان مباشرة إلى القسم الثاني، على أن يلعب صاحب المركز الرابع عشر مباراة سد أمام صاحب المركز الثالث في القسم الثاني.

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