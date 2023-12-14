هل سيكون لقاء الغد نقطة تحوُّل للعودة إلى الأقسام؟

هبة بريس_م منفلوطي

هل سيكون لقاء غدٍ الجمعة المزمع عقده واللجنة الوزارية مع نقابة FNE وممثلين عن التنسيق الوطني للرد على مقترحات اجتماع اليوم الخميس، (هل سيكون) كفيلا لوقف الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية، ونقطة تحول لوقف نزيف الاحتجاجات والمسيرات وبالتالي العودة إلى الأقسام لاستئناف الدراسة بالمؤسسات؟

ذلك، ما يأمل إليه المجتمعون اليوم الخميس في لقاء حضره كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد اضرضور المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق، وممثلين عن نقابة FNE، وممثلين عن التنسيقيات التعليمية..

اجتماع اليوم الذي دام حوالي ست ساعات ونصف، طرح خلاله كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون 24 مكونا، والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مجموعة من النقاط المشكلة للملف المطلبي:

1_ سحب النظام الأساسي.

2_إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.

3_تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19) أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير (2022).

4- استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات.

5- الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.

6_ إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم الأسباب نقابية.

7- التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.

8_ مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز.

9- تسوية الملفات العامة والفئوية.

هذا، وبعد التداول في النقط المطروحة، عبّر الوفد الحكومي عن إعطائه مهلة للاستشارة وحدد لقاء آخر يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.

هذا وشدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على ضرورة الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.

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