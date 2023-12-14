الكشف عن مصير تشافي مع برشلونة

الكشف عن مصير تشافي مع برشلونة

2023-12-14 / 18:52
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن مصير مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، في ظل النتائج المخيبة للفريق الكاتالوني.

وقالت صحيفة ” سبورت ” الإسبانية، إن مستقبل تشافي مع برشلونة ليس في خطر، وسيستمر في قيادة الفريق.

وأضافت الصحيفة أن خوان لابورتا رئيس برشلونة لا يزال يضع ثقته في المدرب، رغم تراجع مستوى الفريق.

وكان برشلونة قد خسر ضد جيرونا في الليجا وضد رويال أنتويرب في دوري الأبطال مؤخراً.

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