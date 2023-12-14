غياب المنافسة في صفقات المكتب الوطني للمطارات يجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية

2023-12-14 / 18:43
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه توصل بشكايات صادرة عن عدد من المقاولات تثير من خلالها عددا من المعطيات التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.

وذكر حيكر في سؤال كتابي وجهه لوزير النقل واللوجستيك، أنه تمت الإشارة في هذه الشكايات إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات، بل إن مِن الشكايات المشار إليها، مَن تشير إلى أن نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات، لأن هذا النظام قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة.

وبناء على كل ذلك، توجه حيكر بالسؤال للمسؤول الحكومي عن ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة؟ وعن ما قام به الوزير من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات كما تداولتها عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تساءل عضو المجموعة النيابية عن التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون.

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