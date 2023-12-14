انخفاض نفقات دعم السكر والدقيق وغاز البوتان
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 24,09 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بانخفاض نسبته 21,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 90,6 في المائة من مجمل توقعات قانون المالية لسنة 2023.
وبلغت نفقات التسيير الصادرة 246,2 مليار درهم، من بينها 137,8 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة.
وارتفعت مصاريف التجهيز بنسبة 12,6 في المائة إلى 57,7 مليار درهم، وسجلت نفقات التكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة إلى 40,6 مليار درهم، وذلك بسبب انخفاض إصدارات المقاصة بنسبة 21,5 في المائة (24,1 مليار درهم).
وانخفضت حصة الميزانية العامة من مبالغ التسديد والإعفاءات والاسترداد الضريبي بنسبة 3,2 في المائة، بفعل الارتفاع المسجل في استرداد الضريبة على الشركات (1,32 مليار درهم) وانخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة على الصعيد الداخلي (8,31 مليار درهم).تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
ومادا عن الهواء والشمس.تخلصو على ظهورنا اضعاف اضعاف وثقلو علينا لي بغيتو نستاهلو اكثر مخيت اصحاب القرفية والزرقة لي باعو روسهم وجابو لينا الذل الله يجعلكم دبما مدلولين الى يوم الدين اما حزب الاشرار سنمسر انشاء الله جناح الحمامة ولا تقدر ان تحلق في اليماء مثل المصباح الدى اطفأنا نور شعلته ومثل الكتاب الدي مزقنا اوراقه والميزان سنمسر كفته انشاء الله تراكتور سيحبس محركه مرة واحدة مثل الوردة التي دبلت نرى ماعدا احزاب الدكامين لاغير نراهم ماعدا في المواسم