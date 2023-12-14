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اعتقالات في أوروبا بتهمة الانتماء لحماس والتخطيط لهجمات

2023-12-14 / 18:20
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قالت إسرائيل، الخميس، إن سبعة أشخاص اعتقلتهم أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في الدنمارك بتهمة التخطيط لشن هجوم على مدنيين، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم كانوا يعملون “بالنيابة عن حركة حماس، فيما أعلنت ألمانيا اعتقال مجموعة مرتبطة بالحركة خططت لتنفيذ هجمات.

ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن جهاز الموساد الإسرائيلي قوله إن الأجهزة الدنماركية كشفت “البنية التحتية لحركة حماس على الأراضي الأوروبية”.

في سياق ذي صلة قال ممثلون من الادعاء العام الألماني، الخميس، إن أربعة أفراد من حركة حماس اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وأضافوا في بيان أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وتابعوا أن شرطة روتردام اعتقلت نزيه ر. حامل الجنسية الهولندية، بينما ألقت شرطة العاصمة الألمانية برلين القبض على عبد الحميد أ. وإبراهيم ر. المولودين في لبنان وعلى محمد ب. حامل الجنسية المصرية.

وأردفوا أن الأربعة أعضاء منذ وقت طويل في حركة حماس وتربطهم صلات وثيقة بقيادة الذراع العسكرية لحماس

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