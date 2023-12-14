“فيفا” يعلن قائمة المرشحين الـ3 لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ” ذا بيست “.

وضمت القائمة النهائية نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي، ونجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، ونجم باريس سان جيرمان إيرلينج هالاند.

ويعد ميسي المرشح لنيل هذه الجائزة، وذلك بعد فوزه بكأس العالم (قطر 2022).

يذكر أن حفل الفيفا سيقام يوم 15 يناير 2024 في العاصمة البريطانية لندن.

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