هذا ما اتفق عليه بنموسى ونقابة FNE وممثلي التنسيقيات في اجتماع اليوم
علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، استمع بامعان لمطالب كل من نقابة FNE بحضور التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 25 مكونا، على أساس أن تكون جولات الحوار مقرونة بضرورة العودة إلى الأقسام مادامت اليد ممدودة للحوار على حد تعبير مصادرنا..
وأضافت مصادرنا، أن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة كافة الملفات العالقة وعلى رأسها موضوع النظام الأساسي والزيادة في الأجور وغيرها من الملفات الأخرى.
وقد التمس ممثلو النقابة المذكورة، ومعها ممثلو التنسيق الوطني مهلة للتشاور، حُددت في 24 ساعة للعودة إلى القواعد لاتخاذ القرار المناسب، على أن يتم استئناف الحوار غدا الجمعة.
مصادرنا قالت بأن النقاش انصب حول ضرورة إقرار الحريات النقابية وضمان الحق في الإضراب واسترجاع المبالغ المقتطعة وإيقاف كل الاقتطاعات، ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاولين ومتقاعدين على إهانتهم وقمعهم بوقفة 5 أكتوبر -2023.
كما طالب المجتمعون بضرورة سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، مع إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وباقي الأساتذة، مع تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 بأثرين رجعيين إداري ومالي وفق الاتفاق وتنفيذ الاتفاقات الأخرى، وكذا تسوية كل الملفات العالقة الفئوية والتي يبلغ عددها أكثر من 40 فئة، كما شدد المجتمعون على أن لا تقل الزيادة في الأجر عن 3000 درهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
يجب حذف الفقرة2 من المادة 82 لتمكين مفتشي التوجيه من أداء مهامهم التي يكفلها لهم القانون.
كولي أمر، كأب، كمواطن، كمتتبع، كأخ لرجل تعليم، ك…… أعتبر هذه المطالب تعجيزية. لذلك أطلب من جميع نساء ورجال التعليم تغليب صوت العقل والحكمة والوطنية التي يتحلون بها والعودة إلى أقسامهم لأداء مهامهم والمطالبة بحقوقهم في إطار الجولات التي أقرتها الحكومة. أطفالنا أمانة بين أيدينا في الدنيا ونعيم أو نار في الآخرة
حزين على ما يمر به قطاع التعليم بالمغرب.
الاصلاح يحتاج الى عقلية أساتذة من اليابان اما المغاربة فهمهم الوحيد ضمان منصب مدى الحياة.
التماطل والتسويف من أجل ربح الوقت اكثر للتضييق على الأساتذة..
على وزارة التربية والتعليم ايجاد حلول استعجالية..
bazz 3la assitdatt akhiir zaman
bghaw ghiir Flousse
onessaw wajib
lah idawi hbalkom
الثقافة الخبزية طغت على القضايا التي لها علاقة بالاصلاح .حزين على هزالة الوعي لدى معظم منتسبي هذه المهنة 🤔
يجب سحب النظام الأساسي للتعليم ..
كل التضامن مع الأساتذة المضربين…
الوزارة في ورطة كبيرة..
L augmentation des salaires est impossible vu le nombre de prof 300 professeur. L augmentation de 1500dh est équivalent a 30000dh pour10000 prof universitaire
D!!!!
مراهقين ليس مؤهلين للتفاوض بواقعية. نريد سنة بيضاء و حتى المدارس الخصوصية بأن اولاد المراهقين أشباه الاساتدة يدرسون فيها،
لم يتبقى من رجال التعليم إلا الاسم فئة عريضة أصبح همها هو المال للأسف حسبنا الله ونعم الوكيل الله المستعان