سعيدة شرف تحتفل بذكرى ميلادها رفقة زوجها بأمريكا

القسم الفني: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سعيدة شرف مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، صور و مقاطع فيديوهات توثق احتفالها بذكرى ميلادها رفقة زوجها.

وحرصت الفنانة المغربية على الاحتفال بهذا اليوم المميز بالولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا بنيويورك رفقة شريك حياتها و رفيق دربها.

و نشرت شرف عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة صورة لحلوى أعياد الميلاد مرفوقة بتعليق جاء فيه “شكرا حبيبي”.

وعلى الصعيد المهني، أحيت الفنانة سعيدة شرف مؤخرا عدد من الحفلات بالمغرب و بدول أوروبا.

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