طنجة..الأساتذة يحتجون بالأسود رفضا لمخرجات اتفاق الحكومة والنقابات

2023-12-14 / 16:55
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ألباريس خلال لقائه مع بوريطة : “المغرب شريك مهم لنا في كافة المجالات”

ألباريس خلال لقائه مع بوريطة : “المغرب شريك مهم…

2023-12-14 / 17:33
Photo of الدارالبيضاء لهذه الأسباب عادت شغيلة التعليم للاحتجاج و مواصلة الإضراب

الدارالبيضاء لهذه الأسباب عادت شغيلة التعليم للاحتجاج و مواصلة…

2023-12-14 / 14:30
Photo of الدارالبيضاء لهذه الأسباب عادت شغيلة التعليم للاحتجاج و مواصلة الإضراب

الدارالبيضاء لهذه الأسباب عادت شغيلة التعليم للاحتجاج و مواصلة…

2023-12-14 / 14:30
Photo of الدارالبيضاء لهذه الأسباب عادت شغيلة التعليم للاحتجاج و مواصلة الإضراب

الدارالبيضاء لهذه الأسباب عادت شغيلة التعليم للاحتجاج و مواصلة…

2023-12-14 / 14:30
Photo of حصاد اخبار الفن هبة بريس : أبرزها حقيقة وجود علاقة حب بين الممثلة سلوى زرهان و الرابور وينزا

حصاد اخبار الفن هبة بريس : أبرزها حقيقة وجود…

2023-12-13 / 22:00
Photo of حصاد اخبار اقتصادومشاريع هبة بريس: أبرزها مطارات المغرب في حلة جديدة و164 خط جوي يربط المغرب بالعالم

حصاد اخبار اقتصادومشاريع هبة بريس: أبرزها مطارات المغرب في…

2023-12-13 / 21:57
Photo of حصاد اخباررياضية هبة بريس : أبرزها المغربي يوسف لخديم يخطف الأضواء مع شبان ريال مدريد

حصاد اخباررياضية هبة بريس : أبرزها المغربي يوسف لخديم…

2023-12-13 / 21:57
Photo of تصريح فاعل حقوقي معلقا على الحكم الصادر في حق ” بيدوڤيل ” شاطئ الجديدة

تصريح فاعل حقوقي معلقا على الحكم الصادر في حق…

2023-12-13 / 20:11
Photo of وضعية اتحاد طنجة تخرج “هيركوليس” للاحتجاج أمام ولاية الجهة

وضعية اتحاد طنجة تخرج “هيركوليس” للاحتجاج أمام ولاية الجهة

2023-12-13 / 19:54
Photo of من وسط المقبرة المنسية..العثور على كميات كبيرة من السحر و الشعوذة أثناء التنظيف

من وسط المقبرة المنسية..العثور على كميات كبيرة من السحر…

2023-12-13 / 18:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق