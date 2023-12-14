عصبة الهواة تعقد جمعها العام العادي

عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، يومه الخميس 14 دجنبر 2023 برئاسة جمال كعواشي، جمعها العام العادي السنوي بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

بعد التأكد من النصاب القانوني، تمت قراءة التقريرين الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما من طرف المنتدبين، تمت المصادقة عليهما بالاجماع.

وفي آخر أشغال الجمع العام للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، تم رفع برقية الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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