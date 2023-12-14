إيمان الباني و مراد يلديريم يخطفان الأنظار في عرض فيلمه الجديد

2023-12-14 / 17:39
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القسم الفني: هبة بريس

موازاة وعرض الفيلم الجديد للنجم التركي مراد يلديريم الذي يحمل عنوان Nefes:Yer Eksi Iki، والذي شهد عرضه الأول حضور الصحافة وعدد من أصدقاء مراد المشاهير.

خطفت إيمان الباني الأنظار منذ لحظة مروروها على السجادة الحمراء، حيث أشاد العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بإطلالتها الأنيقة.

وتداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة مقاطع فيديوهات توثق أبرز اللحظات الرومانسية التي جمعت إيمان الباني و زوجها خلال هذه التظاهرة.

وجدير بالذكر أن عرض العمل السينمائي عرف حضور ثلة من النجوم الأتراك، ابرزهم دنيز بايسال  Deniz Baysal شريكة مراد في مسلسل “المنظمة”، والتي قالت خلال تصريحات صحفية “لقد جئت لدعم صديقي العزيز”.

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