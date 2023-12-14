إسبانيا تستعد لإطلاق عقود عمل تهم المغربيات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت السلطات الإسبانية في الإعداد لعملية استقطاب اليد العاملة في القطاع الفلاحي من الدول التي تتعامل معها و من ضمنها المغرب خاصة مع اقتراب موعد استغلال الفراولة.

و يتوقع أن تطلق السلطات الإسبانية عملية إستقطاب آلاف من النساء المغربيات للعمل في حقول هويلفا، جنوب إسبانيا، خلال موسم الحصاد القادم.

و في هذا الصدد، عقد مسؤولون عن القطاع الفلاحي الإسباني اجتماعا في طنجة بحر هذا الأسبوع مع نظرائهم في المغرب، حضره ممثلون عن جمعيات فلاحية إسبانية ومسؤولون مغاربة من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وخلال الاجتماع، تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التي ستوقعها “أنابيك” والاستعداد لوصول العاملات المغربيات إلى حقول الفواكه في هويلفا.

و سيتم استدعاء 1300 عاملة مغربية الشهر المقبل، كمرحلة أولى، سيشتغلن بجوار عاملات أخريات تم استقطابهن من أمريكا اللاتينية، و في انتطار أفواج أخرى ستلتحق بالديار الإسبانية بعقود عمل فلاحية موسمية.

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