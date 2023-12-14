إسبانيا تستعد لإطلاق عقود عمل تهم المغربيات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
شرعت السلطات الإسبانية في الإعداد لعملية استقطاب اليد العاملة في القطاع الفلاحي من الدول التي تتعامل معها و من ضمنها المغرب خاصة مع اقتراب موعد استغلال الفراولة.
و يتوقع أن تطلق السلطات الإسبانية عملية إستقطاب آلاف من النساء المغربيات للعمل في حقول هويلفا، جنوب إسبانيا، خلال موسم الحصاد القادم.
و في هذا الصدد، عقد مسؤولون عن القطاع الفلاحي الإسباني اجتماعا في طنجة بحر هذا الأسبوع مع نظرائهم في المغرب، حضره ممثلون عن جمعيات فلاحية إسبانية ومسؤولون مغاربة من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وخلال الاجتماع، تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التي ستوقعها “أنابيك” والاستعداد لوصول العاملات المغربيات إلى حقول الفواكه في هويلفا.
و سيتم استدعاء 1300 عاملة مغربية الشهر المقبل، كمرحلة أولى، سيشتغلن بجوار عاملات أخريات تم استقطابهن من أمريكا اللاتينية، و في انتطار أفواج أخرى ستلتحق بالديار الإسبانية بعقود عمل فلاحية موسمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
Ahsen haja kaydiro
Hadchy bach 3ajbana spania
Tebarklah 3lihom
Saraha chehal mn mra tayhazoha l y3awnoha
Netmanaw yebqaw yediw bzf d nas hsen
لماذا لا يستدعى الذكور عوض الإناث؟؟!! المسؤولين في هذا المجال ذيوثيين. الم تكن عندنا بطالة في صفوف الشباب و الرجال!!؟؟ يا لها من أمة ضحكن من جهلها الأمم…
اين حقوق المرأة الذي تبختم لنا راسنا به هل يعقل في دولة إسلامية أن ترسل نساءها الي اروبا لتعمل .وهناك عدة نساء لم يعودو بعد لأنه لهم علاقات غرامية مع رجال اسبانين .يوم يكون لشعب حقوقه كاملة حينها لن تري امرأة تهاجر وتترك أولادها من أجل لقمة العيش التي لم يستطيع وطنها أن يوفرها لها
صاحب الفكرة ملعون كان عليه اشراك اخته او امه او زوجته في هذا البرنامج الملعون. الاسلام أوصى المرأة أن تسافر بصحبة محرم لكي يحميها من أعين المتلصصين والمتربصين. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.