إنجي خوري تتراجع عن اتهاماتها لأدهم نابلسي بشأن حملها منه

2023-12-14 / 16:16
القسم الفني: هبة بريس

أثارت المؤثرة إنجي خوري جدلا واسعا بمنصات التواصل بسبب تصريحاتها الأخيرة حول الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وكشفت إنجي خوري، أن كل ما صدر عنها حول علاقة جمعتها بأدهم وحملها منه، كان كذبا و إداعاءات باطلة أجبرت على التصريح بها تحت التهديد، كونها كانت مخطوفة من طرف “عبادين الشيطان”، في إسطنبول.

وقالت إنجي: “لم أتواصل يوماً مع أدهم، ولا أعرفه شخصيا، عبدة الشيطان هم من قاموا باختطافي وأجبروني على إطلاق تلك الشائعات لإيذائه كونه التزم دينياً واختار طريقاً بعيداً عن الفن”.

وواصلت قائلة:”عمد أشخاص مجهولون على استدراجي ووضع المنوم لي في مشروب، ففقدت عقلي وذاكرتي، ما اضطر شقيقي للعودة من ألمانيا وإدخالي إلى المستشفى حيث أخدت علاجي حوالي شهرا”.

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